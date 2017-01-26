Петербургскую дамбу закроют 3 июля из-за риска наводнения

В городе перекроют комплекс защитных сооружений. Причина — приближающийся циклон с Балтики и прогнозируемый резкий подъём уровня воды выше 200 см.

Вечером 3 июля в Санкт-Петербурге планируется временное закрытие дамбы из-за ожидаемого повышения уровня воды. Согласно информации, опубликованной пресс-службой дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), причиной стали неблагоприятные метеоусловия, вызванные приближением циклона с Балтийского моря.

После двух относительно тёплых летних дней в регион вновь приходит непогода: ожидаются сильные осадки, порывистый ветер и подъём уровня воды в устье Невы. Согласно расчётам Системы предупреждения угрозы наводнений (СПУН), утренний штормовой нагон 4 июля может превысить отметку 200 сантиметров Балтийской системы.

Как отмечается, мониторинг гидрологической обстановки в Финском заливе и Балтийском море начался более чем за 60 часов до предполагаемого подъёма воды. На основании прогноза сегодня, с 21:00 до 22:00, планируется временное закрытие комплекса защитных сооружений для предотвращения подтоплений.

В июле за всю историю наблюдений в Санкт-Петербурге был зафиксирован лишь один случай наводнения — в 1865 году, когда уровень воды достиг 186 сантиметров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ленобласти выявила нарушения в охранной зоне мемориала "Невский пятачок".

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)