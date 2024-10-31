Прокуратура Ленобласти выявила нарушения в охранной зоне мемориала "Невский пятачок"

Складирование строительных отходов в охранной зоне памятника федерального значения представляет собой грубое нарушение.

В ходе проверки, проведенной по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, установлены факты нарушения природоохранного законодательства на территории объекта культурного наследия федерального значения "Памятник "Невский пятачок".

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в границах охранной зоны мемориального комплекса обнаружено сооружение "золоотвал-земляная дамба", где компании ООО "Марта – Модуль 8" и ООО "Транс – Эко" незаконно разместили отходы строительных и землеройных работ. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам прокуратура примет комплекс мер реагирования, направленных на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

"Невский пятачок" - один из важнейших мемориальных комплексов Ленинградской области, увековечивающий память о героических событиях Великой Отечественной войны.

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области