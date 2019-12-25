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Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов в поликлинике в центре Петербурга
Сегодня, 15:48
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Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов в поликлинике в центре Петербурга

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При входе на ненормативной высоте расположена кнопка вызова для оказания помощи.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о доступности городской среды для инвалидов. Об этом рассказали 11 июня в надзорном ведомстве. 

При входе в одну из поликлиник на ненормативной высоте расположена кнопка вызова для оказания помощи и обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. А еще на объекте вместо пандусов установлены аппарели, проступи ступеней лестниц и поручни на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой. 

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанности устранить нарушения. Сейчас заявление находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: детский сад на Васильевском острове приспособят для воспитанников с ОВЗ после вмешательства прокуратуры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нарушение прав, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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