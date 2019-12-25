Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов в поликлинике в центре Петербурга

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о доступности городской среды для инвалидов. Об этом рассказали 11 июня в надзорном ведомстве.
При входе в одну из поликлиник на ненормативной высоте расположена кнопка вызова для оказания помощи и обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. А еще на объекте вместо пандусов установлены аппарели, проступи ступеней лестниц и поручни на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанности устранить нарушения. Сейчас заявление находится на рассмотрении.
Ранее на Piter.TV: детский сад на Васильевском острове приспособят для воспитанников с ОВЗ после вмешательства прокуратуры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все