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Детский сад на Васильевском острове приспособят для воспитанников с ОВЗ после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 14:28
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Детский сад на Васильевском острове приспособят для воспитанников с ОВЗ после вмешательства прокуратуры

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Вход в здание не оборудован тактильными указателями.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Вход в здание одного из детских садов не оборудован тактильными указателями, поручни и ступени лестницы, а также система средств информационной поддержки, не соответствуют нормативным требованиям, рассказали в надзорном ведомстве 6 июня. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководства учреждения, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: ремонт Музея хлеба прошел без согласования с КГИОП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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