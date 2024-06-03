Детский сад на Васильевском острове приспособят для воспитанников с ОВЗ после вмешательства прокуратуры

Вход в здание не оборудован тактильными указателями.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Вход в здание одного из детских садов не оборудован тактильными указателями, поручни и ступени лестницы, а также система средств информационной поддержки, не соответствуют нормативным требованиям, рассказали в надзорном ведомстве 6 июня.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства учреждения, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: ремонт Музея хлеба прошел без согласования с КГИОП.

Фото: Piter.TV