Ремонт Музея хлеба прошел без согласования с КГИОП

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась к руководству учреждения с представлением о принятии мер реагирования.

Прокуратурой Калининского района Петербурга проведена ревизия исполнения норм закона, направленных на защиту культурных ценностей.

Выяснилось, что Санкт-Петербургский музей хлеба располагается внутри охраняемого исторического памятника архитектуры — деревянного жилого дома, входящего в архитектурный комплекс "Дом Н.А. Пастухова (включая ограду)".

Во время проверки установлено, что в музее на основании муниципального договора проводились ремонтные работы на первом и втором этажах. Тем не менее указанные работы производились без предварительного согласования проектов и получения необходимых разрешений от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась к руководству учреждения с представлением о принятии мер реагирования. После рассмотрения представления были предприняты необходимые шаги по устранению недостатков, а также повышен контроль за правильностью оформления закупок и проведением ремонтных работ с обязательным оформлением всех предусмотренных законом документов.

Ранее мы сообщили о том, что профсоюзы намерены оспорить передачу Дворца труда в госсобственность через арбитраж.

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