Профсоюзы намерены оспорить передачу Дворца труда в госсобственность через арбитраж

Федерация утверждает, что передача бывшего Николаевского дворца, ныне используемого домом музыки и консерваторией имени Римского-Корсакова, нарушает законные интересы профсоюза.

Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти принята кассационная жалоба Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) на судебное решение о передаче в федеральную собственность комплекса зданий Дворца труда. Данная информация опубликована в издании "Ъ-СПб".

Федерация утверждает, что передача бывшего Николаевского дворца, ныне используемого домом музыки и консерваторией имени Римского-Корсакова, нарушает законные интересы профсоюза.

Ранее Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о возвращении имущества в федеральную собственность. В ноябре 2024 года суд удовлетворил требование и обязал исключить запись о праве собственности ЛФП на здание из реестра недвижимости. Весной 2025 года имущество, перешедшее в ведение Росимущества, было передано дому музыки Сергея Ролдугина и Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Позднее профсоюз получил уведомление от Домузыки о введении пропускного режима во дворце с 1 июня и намерении взимать арендную плату с существующих пользователей помещений. Кроме того, Ленинградская федерация профсоюзов получила предупреждение о необходимости освободить помещение до 17 июня.

Юристы полагают, что перспективы отмены судебного акта минимальны. Спорный объект представляет собой бывшую усадьбу великого князя Николая Николаевича, сына императора Николая I, возведенную известным архитектором Андреем Штакеншнейдером в период с 1853 по 1861 год. Сразу после революции дворец перешёл в распоряжение профсоюзов и с ноября 1918 года функционирует как Дворец труда. Комплекс является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее мы сообщили о том, что Минобороны требует взыскать свыше 45 млн рублей с РЖД по серии новых исков.

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