"День Д" в Петербурге: программа фестиваля и история

Юбилейный фестиваль пройдет с 3 по 5 сентября. В этом году писателю Сергею Довлатову могло бы исполниться 80 лет.

Осень начнется в Петербурге с фестиваля, посвященному писателю Сергею Довлатову. Для петербуржцев и гостей города подготовили ряд мероприятий на разных площадках. Несмотря на то, что "День Д" запланирован на 3-5 сентября, памятные встречи, приуроченные к празднику, начнутся уже в это воскресенье. Piter.tv собрал все мероприятия в гиде.

29 августа

13:30. В магазине "Подписные издания" пройдет презентация книги Льва Лурье "Город над вольной Невой" в рамках "Открытой библиотеки".

31 августа

19:00. В Молодежном театре на Фонтанке покажут спектакль "АБАНАМАТ!" по произведениям Довлатова.

2 сентября

15:00. В сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15-17, пройдет субботник. Участники уберут сквер, покрасят скамейки, высадят цветы.

С 3 по 5 сентября с 14:00 до 18:00 в начале каждого часа в Таврическом саду на Дворцовой и Адмиралтейской набережных прозвучит "саундтрек Довлатова": известные актеры исполнили отрывки из произведений, будет вестись их трансляция. В 01:10 каждый день фестиваля запланировано звуковое шоу "Поющие мосты": Дворцовый мост разведут под "саундрек Довлатова".

3 сентября

13:00. Труппа Казанского студенческого театра покажет спектакль "Компромисс".

18:00, 20:00. Лекторий на Новой Голландии "Тактика творца. Советский опыт". Приглашены Лев Лурье и Кира Долинина.

18:30, 19:40, 20:00. "День Д" в "Доме книги". Запланированы лекция, открытый микрофон, интеллектуальная игра.

19:00. "Ленфильм" покажет шедевры киностудии с обсуждением.

19:00. Организаторы проведут квесты "Довлатов вокруг Рубинштейна" на улице Рубинштейна, 23.

19:00. Онлайн-трансляция презентации книги Александра Гениса "Довлатов и окрестности" в "Буквоеде".

4 сентября

12:00. Лекция Галины Доброзраковой "Малоизвестные произведения Довлатова советского периода" пройдет в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

12:00, 13:00, 13:30, 16:00, 19:00. Тематические экскурсии запланированы на Рубинштейна, 23. Некоторые из них – в ретро-машине.

13:00. Под мостом Бетанкура создадут легальные граффити.

15:00, 17:00. Лекторий на Новой Голландди. Приглашены Никита Елисеев и Дмитрий Травин.

15:00. Возложение цветов к памятнику Довлатову.

15:00 – 21:00. Джазовый сквер: показ спектакля "Компромисс", парад фокстерьеров, выступление организаторов, мастер-классы, инсталляции, праздничный стол, джазовые танцы, игра в шахматы, настольные игры, чтение произведений Довлатова, открытый микрофон, фотосессия, концерт группы Stankov Jazz Band и группы "Ля-Миноръ", а также многое другое.

16:00. Показ кинофильмов в "Ленфильме". Тоже с обсуждением.

17:00. Лекция Марины Скульской о советской моде и показ мод 70-х годов от клуба "Ретроспектива" пройдет в магазине OFF.

5 сентября

12:00. На Блошином рынке на Удельной запланирован шоппинг. Вырученные средства отправят в благотворительный фонд.

15:00. Презентация книги "Три города Сергея Довлатова" в "Доме книги".

15:00, 17:00. Лекция и вечер воспоминаний пройдут в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

15:00. В Доме Кино покажут фильм "Сергей Довлатов. Возвращений, или У каждого свой Довлатов".

16:00. Также "Ленфильме" пройдет кинопоказ.

19:30. Моноспектакль в сопровождении скрипки запланирован в "АРТМУЗЕ".

С 12: до 19:00. Ряд экскурсий снова пройдет на улице Рубинштейна, 23.

Также к фестивалю присоединились библиотеки: имени Тимирязева, имени Грибоедова, "Екатерингофская", "На Стремянной", сектор "Открытая Гостиная", "Лиговская", "Семеновская", "Измайловская", имени Некрасова, "Бронницкая"; а также книжный магазин "Во весь голос".

Помимо обширной программы, представленной выше, в "День Д" действуют акции: например, в разных кафе города можно попробовать коктейль "Сережа" по кодовой фразе всего за сто рублей, а также получить скидки в ряде книжных магазинов.

Помимо Петербурга, где День Довлатова празднуется на широкую ногу, память писателя почтут в Барселоне, Москве, Сыктывкаре и Уфе.

На многие мероприятия необходимо заранее регистрироваться или покупать билеты. На момент публикации статьи, к сожалению, большая часть билетов уже раскуплена.

Сам фестиваль впервые вышел на улицы в 2016 году, в тот раз у дома писателя установили памятник. Организаторы отмечают, что праздник городской, а реализуется как общественная инициатива.

Сергей Довлатов родился в Уфе в 1941 году, куда семью эвакуировали во время войны. В 1944 году Довлатовы вернулись в Ленинград. В 1956 году писатель поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Подружился с молодыми ленинградскими поэтами Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Иосифом Бродским.

В 1972-1975 жил в Таллине, затем вернулся в Ленинград, а в 1978 эмигрировал в Вену из-за преследования властей, после перебрался в Нью-Йорк. За двенадцать лет жизни в эмиграции издал в общей сложности двенадцать книг, которые печатались в Америке и Европе. На родине писателя знали по самиздату и авторской передаче "Писатель у микрофона" на радио "Свобода".

Умер Довлатов в возрасте 49 лет 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности, в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: День Д / Вконтакте