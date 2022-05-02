В административном здании на Биржевой линии загорелся третий этаж и чердак

Из здания эвакуировали 4 человека.

Ночью 2-го мая на Биржевой линии Васильевского остров произошел серьезный пожар. Огонь охватил третий этаж здания и чердак. Пожару присвоили ранг сложности 1БИС.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в доме №8-10. Там располагается административное здание. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Из дома во втором часу ночи эвакуировали 4 человека. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар удалось локализовать в 3 часа.

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