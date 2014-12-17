Петербург получит почти 97 млрд рублей на закупку 950 современных вагонов "Балтиец"

При этом фактическое исполнение бюджета в 2025 году уже достигло почти 378 млрд рублей, превысив плановые показатели.

Правительство Петербурга на сегодняшнем заседании подвело итоги реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2025 год и утвердило ключевые задачи на 2026-й.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин сообщил, что объем финансирования программы в следующем году с учетом внебюджетных источников составит 440,3 млрд рублей. При этом фактическое исполнение бюджета в 2025 году уже достигло почти 378 млрд рублей, превысив плановые показатели.

По поручению президента РФ Владимира Путина из фонда Национального благосостояния выделено почти 97 млрд рублей на закупку 950 современных вагонов "Балтиец". В рамках поставок 2026 года город должен получить 90 единиц техники, 48 из которых уже поступили.

Говоря о развитии метрополитена, глава комитета напомнил об открытии в декабре 2025 года станций "Юго-Западная" и "Путиловская". Кроме того, после ремонта была введена в эксплуатацию станция "Удельная", а сейчас в городе ведется масштабная реконструкция станций "Фрунзенская" и "Парк Победы".

Ранее мы сообщили о том, что новый состав "Балтийца" готовят к выходу на "синюю" ветку петербургского метро.

Фото: Telegram / Александр Беглов