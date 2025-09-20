"Ласточки" и "Рускеальский экспресс" перевезли более 350 тыс. туристов из Петербурга в Карелию

Такие данные приводят в ОЖД за 8 месяцев.

Скоростные поезда "Ласточка", курсирующие между Санкт-Петербургом и карельским городом Сортавала, продемонстрировали стабильно высокий спрос. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, за январь-август 2025 года они перевезли 222,8 тысячи пассажиров. Этот показатель полностью соответствует уровню прошлого года. Ежедневно на направлении курсируют две пары поездов, обеспечивая удобную транспортную доступность одного из ключевых туристических центров Карелии.

Не менее востребованным остается и живописный маршрут от Сортавалы до горного парка "Рускеала". Ретропоезд на паровой тяге "Рускеальский экспресс" за тот же период перевез 127,3 тысячи туристов. Пик популярности пришелся на июль, когда услугами состава воспользовались 26,9 тысячи человек.

Общий пассажиропоток на обоих участках — от Петербурга до Сортавалы и далее до Рускеалы — превысил 350 тысяч человек за восемь месяцев.

Ранее Piter.TV сообщал, что железнодорожниками полностью восстановлено движение на участке Санкт-Петербург – Луга.

Видео: Telegram / СПб-Главный