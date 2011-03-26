В Ленобласти был замечен редкий белый воробей

Эксперт просит не путать его с воробьем-альбиносом.

Утром сего дня Всеволожский район Ленобласти потрясла настоящая диковинка из мира природы. В сеть попали кадры воробья с необычайно светлым оперением. Эксперт с Telegram-канала "Каждой твари по паре" утверждает, что альбиносом данного воробья называть некорректно.

Его белизна — результат мутации в гене, а возможно, и в нескольких генах окраса этой птицы. Есть вероятность, что его родители белыми не были. Радует, что наш герой среди соплеменников чувствует себя уверенно, в стае его не ущемляют. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор Telegram-канала "Каждой твари по паре"

При этом этом эксперт обращает внимание на то, что данная особь привлекает к себе слишком много внимания со стороны хищных животных, например, домашних кошек.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть