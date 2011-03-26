В гимназии на Казанской закончили демонтаж рухнувшего потолка

Столовая, где произошел обвал, не будет работать еще несколько дней.

Во вторник во Второй Санкт-Петербургской Гимназии Императора Александра I произошел инцидент: в столовой, где обычно обедают ученики, обрушился потолок. Пострадавших по итогам происшествия не оказалось, однако вопрос о том, как и где кормить гимназистов, остается открытым, – сообщают в 78.ru.

Осечку 17-го сентября дал подвесной потолок, который 15 лет назад был прикреплен к основному. Сейчас к ремонту места обрушения администрация гимназии активно привлекает родителей школьников, которые заняты в строительном деле. Как минимум несколько дней столовая точно будет закрыта для посещения. До тех пор перед руководством гимназии стоит вопрос об организации необходимого для детей питания.

Недавно стало известно об обрушившемся потолке в новостройке на Пахомовской улице.

Фото: 78.ru