Подразделения берегового ракетного полка ТОФ доставили на Чукотку для участия в "Океане-2024"

В ходе учений ракетчики отрабатывают организацию походного охранения.

Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота доставили на Чукотку для участия в учениях "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе учений ракетчики отрабатывают организацию походного охранения. Отмечается, что личный состав ТОФ проходит подготовку по радиационной, химической и биологической защите и специальным дисциплинам. Также в военном ведомстве сообщили, что особое внимание уделяется отработке нормативов по смене позиций и развертыванию.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России