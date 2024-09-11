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Подразделения берегового ракетного полка ТОФ доставили на Чукотку для участия в "Океане-2024"

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В ходе учений ракетчики отрабатывают организацию походного охранения.

Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота доставили на Чукотку для участия в учениях "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе учений ракетчики отрабатывают организацию походного охранения. Отмечается, что личный состав ТОФ проходит подготовку по радиационной, химической и биологической защите и специальным дисциплинам. Также в военном ведомстве сообщили, что особое внимание уделяется отработке нормативов по смене позиций и развертыванию.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, тихоокеанский флот, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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