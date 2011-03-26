В ФАС после внеплановой проверки аннулировали итоги конкурса по строительству

Решать, кто будет строить Дальневосточную развязку Большого Смоленского моста, будут после повторной подачи заявок.

В Федеральной монопольной службе приняли решение аннулировать результаты конкурса по строительству Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста. После внеплановой проверки заявок конкурсантов ведомство приняло решение провести повторный конкурс, – следует из предписания, опубликованного на сайте госзакупок.

Несколько дней стало известно, что АО "Дороги и мосты" направили жалобу с просьбой пересмотреть заявки на предмет невыполненных проектов, которые могли быть у конкурентов – компании "Возрождение". В ФАС жалобу отклонили, однако после перепроверки количества проектов в заявках все же аннулировали результаты.

"Дороги и мосты" обходили "Возрождение" в качестве проектов, однако не в их количестве, что и сдвигало их с первого места в конкурсе. Не исключено, что обнуление результатов подсчета проектов компаний станет причиной победы АО.

Подробнее о жалобе "Дорог и мостов" мы писали несколько дней назад.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга