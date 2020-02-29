Петербург ожидают новые перекрытия дорог из-за ремонта

С 23-24 сентября сразу в нескольких районах города будут введены локальные ограничения на передвижение на транспорте.

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автомобилистов о новых перекрытиях и ограничениях, которые будут введены с 23-24 сентября в целях проведения различного вида ремонтных работ.

В частности, ограничения коснутся территории близ площади Труда в Адмиралтейском районе; 10-11 линий В.О.; проезда по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго в Выборгском районе; улицы Ремизова в Колпино; проспекта Энергетиков в Красногвардейском районе; двух улиц в Красносельском; части Советского проспекта и Складской улицы в Невском районе; а также улицы Марата и набережной Обводного канала.

Все работы планируют завершить к 7-му октября, некоторые из них и вовсе не займут больше двух суток. С полным списком ограничений и предлагаемых объездов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Piter.TV