Проект создан для того, чтобы помочь четвероногим найти любящих хозяев, готовых принять их в свою семью.

В Приморском парке Победы открылась Всероссийская благотворительная фотовыставка "Я буду твоим лучшим другом". Её главными героями стали бездомные собаки из петербургского приюта "Теремок".

Здесь представлены 32 замечательные собаки, которые от своего лица рассказывают о себе, о своих мечтах, желаниях и надеждах. Цель нашей выставки – показать приютских подопечных с другой стороны, с позитивной, что эти собаки добрые и открытые. Фотографом проекта выступила Екатерина Захарова – петербургский фотограф. Совместно с ней мы сделали 32 замечательных кадра. Съемки проходили в четыре этапа, четыре дня по 5-6 часов съемок. Десятки часов обработок, выборов кадров, того самого, который попадет в экспозицию. Амина Солтанова, руководитель творческой команды SOLTANOVA PROJECT и организатор проекта

Проект создан для того, чтобы помочь четвероногим найти любящих хозяев, готовых принять их в свою семью.

Каждому пушистому герою фотограф создавала образ, отвечающий характеру собаки.

Мы очень любим, когда к нам приезжают в гости. Когда помогают собакам в адаптации, потому что хочу заметить, что не все собаки любят общаться, потому что у многих очень тяжелые судьбы. Соответственно, когда приезжают волонтеры, простые люди просто хотя бы потратить время – час, полчаса, чтобы погулять, пообщаться, поиграть, покормить, это уже будет первый контакт собаки с человеком. Если на регулярной основе будут приезжать люди, то это будет очень сильно помогать в адаптации, и они будут быстрее находить свой дом. Ксения Келарева, волонтер-фотограф приюта "Теремок"

Гости выставки могли поддержать подопечных фонда, перейдя по QR-коду под фотографией. А партнёры мероприятия из MazaPark подготовили для зрителей развлекательную семейную программу

Они дают новый взгляд на эту проблему. И я думаю, что если даже вы не заберете питомца к себе домой, то это всё равно будет потрясающая история, напомнить себе еще раз о том, что можно помочь по-другому приюту "Теремок" – обратившись к ним, спросить, что им надо, чем помочь, а можно просто насладиться фотографиями, погулять по парку. Александр Мищенко, топ-менеджер компании MazaPark

Данная выставка также пройдёт:

– С 2 октября по 1 ноября в Парке им. Бабушкина, просп. Обуховской Обороны, 149Ч. Вход бесплатный.

– С 1 по 30 сентября в ТРК "Континент", Бухарестская, д. 30.

– С 1 по 30 октября в ТРК "Континент", Байконурская, д 14.

Фото: предоставлены организаторами

Видео: Piter.tv