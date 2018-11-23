Глава Минобороны вручил медали военнослужащим группировки за проявленные самоотверженность и героизм.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад". Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и обеспечению войск в зоне проведения спецоперации. Главе Минобороны доложили, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери. Также в ходе своего визита Белоусов вручил медали военнослужащим группировки за проявленные самоотверженность и героизм.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России