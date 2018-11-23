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Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

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Глава Минобороны вручил медали военнослужащим группировки за проявленные самоотверженность и героизм.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад". Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и обеспечению войск в зоне проведения спецоперации. Главе Минобороны доложили, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери. Также в ходе своего визита Белоусов вручил медали военнослужащим группировки за проявленные самоотверженность и героизм.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России 

Теги: андрей белоусов, группировка войск, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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