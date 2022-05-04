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Вчера, 22:02
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Клубы пара, которые исходили от "Лахты", приняли за пожар

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К центру по ошибке начали стягиваться силы МЧС.

Вечером 20-го сентября жители города смутились подозрительно выглядящими клубистыми облаками пара, которые тянулись со стороны верхних этажей "Лахта Центра".

Очевидцы приняли происходящее за возгорание. К месту оперативно начали сдвигаться спасатели. В тоже время пресс-служба "Лахты" сообщала о том, что в здании все находится под контролем, а задымление на деле является простыми облаками, – следует из данных 78.ru.

Очевидцы утверждали даже, что разглядели разбитое окно, из которого выходит клубистый дым, однако на деле все оказалось прозаичнее: отапливаемая изнутри "Лахта" высвобождала наружу тепло, которое в условиях резкого похолодания воздуха в Северной столице испарялось, образовывая подозрительно похожие на дым клубы пара.

Видео: соцсети

Теги: лахта-центр, пожар в лахта центре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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