Клубы пара, которые исходили от "Лахты", приняли за пожар

К центру по ошибке начали стягиваться силы МЧС.

Вечером 20-го сентября жители города смутились подозрительно выглядящими клубистыми облаками пара, которые тянулись со стороны верхних этажей "Лахта Центра".

Очевидцы приняли происходящее за возгорание. К месту оперативно начали сдвигаться спасатели. В тоже время пресс-служба "Лахты" сообщала о том, что в здании все находится под контролем, а задымление на деле является простыми облаками, – следует из данных 78.ru.

Очевидцы утверждали даже, что разглядели разбитое окно, из которого выходит клубистый дым, однако на деле все оказалось прозаичнее: отапливаемая изнутри "Лахта" высвобождала наружу тепло, которое в условиях резкого похолодания воздуха в Северной столице испарялось, образовывая подозрительно похожие на дым клубы пара.

Видео: соцсети