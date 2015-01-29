Двое напавших на кавказцев у "Лахта-Центра" получили сроки в колонии

Мужчинам назначили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы.

Приморский районный суд Северной столицы огласил приговор по уголовному делу в отношении Антонова и Тренева, которых признали виновными по 213-й статье УК РФ, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 17 июня прошлого года обвиняемые в компании еще одного мужчины (проходящего по отдельному делопроизводству) в состоянии алкогольного опьянения вступили в предварительный преступный сговор. Находясь рядом с "Лахта-Центром", фигуранты дела на почве национальной и религиозной ненависти начали кричать в сторону лиц-представителей Кавказских национальностей.

Мужчины оскорбляли иностранцев, после чего один из них разбил стеклянную бутылку, а ее горлышко кинул в сторону одного из потерпевших и пытался напасть.

Антонов и Тренев вину признали. Суд назначил наказание: Антонову – 2,5 года в ИК строгого режима. Треневу – 2,5 года. По совокупности приговоров – 3,5 года в ИК общего режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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