Подозреваемого стрелка со Cтарорусского проспекта в Шушарах отправили в СИЗО

Предположительно, мужчина подстрелил местного жителя.

Суд Пушкинского района Северной столицы отправил под стражу Левона Саркисяна, который подозревается в хулиганских действиях. По версии следствия, в минувшую субботу мужчина подстрелил жителя Шушар, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент имел место ближе к вечеру 22 марта. Подозреваемый, нарушая общественный порядок и воспользовавшись малозначительным поводом, произвел выстрел в область спины пострадавшего, чем причинил тому пулевое ранение грудной клетки с левой стороны.

Защита мужчины просила более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что Саркисян имеет несколько хронических заболеваний, а его супруга находится в состоянии беременности.

Суд, удовлетворяя ходатайство следствия, назначил подозреваемому стражу до 22 мая 2025 года.

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Фото: Piter.TV