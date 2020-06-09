Россиянам раскрыли цену "Ангары". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный конструктор "Салюта" Сергей Кузнецов. Эксперт объяснил, что Центр Хруничева, который входит в государственную корпорацию "Роскосмос", будет получать с каждого запуска ракеты на космодроме "Восточный" еще больше средств, чем при старте с "Плесецка".
При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги
Сергей Кузнецов, генконструктор
Отметим, что с "Восточного" будет запускаться носитель "Ангара-А5". После модернизации он получил увеличенную до 27 тонн грузоподъемность на низкой околоземной орбите. Минимальная стоимость одного пуска тяжелой "Ангары" с любого космодрома приравнивается к 100 миллионам долларов.
Минобороны РФ заказало четыре ракеты "Ангара".
Видео: Youtube/Роскосмос ТВ
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