Генконструктор "Салюта" рассказал о цене на запуск ракеты с "Восточного".

Россиянам раскрыли цену "Ангары". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный конструктор "Салюта" Сергей Кузнецов. Эксперт объяснил, что Центр Хруничева, который входит в государственную корпорацию "Роскосмос", будет получать с каждого запуска ракеты на космодроме "Восточный" еще больше средств, чем при старте с "Плесецка".

При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги Сергей Кузнецов, генконструктор

Отметим, что с "Восточного" будет запускаться носитель "Ангара-А5". После модернизации он получил увеличенную до 27 тонн грузоподъемность на низкой околоземной орбите. Минимальная стоимость одного пуска тяжелой "Ангары" с любого космодрома приравнивается к 100 миллионам долларов.

Минобороны РФ заказало четыре ракеты "Ангара".

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ