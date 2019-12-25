Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание "Ангары"

В госкорпорации просят о дополнительном финансировании проекта.

В "Роскосмос" просят в 2,5 раза больше денег на создание ракет-носителей "Ангара". В госкорпорации надеются увеличить до 65 миллионов рублей финансирование проекта для космодрома "Восточный". Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на распоряжения "Роскосмоса".

Напомним, что изначально на создание ракетного комплекса тяжелого класса выделялось 26,2 млрд рублей. В период с 2016 по 2025 годы специалисты должны были разработать "Ангару-А5", а также организовать летные испытания с тремя запусками. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" намечен на август-сентябрь 2023 года. Объект будет запущен с космодрома "Восточный" при помощи космического корабля "Орел". Второй и третий пуск пройдут в 2024 году.

Напомним, что с 2019 года "Роскосмос" занимается строительством стартового комплекса для "Ангары". Для завершения работ ОКР "Амур" требуется увеличить финансирование. Для этого нужно скорректировать Федеральную космическую программу, которая уже запланирована до 2025 года. Специалисты намерены выделить на проект в 2020 году 3,9 млрд рублей вместо 3 млрд рублей.

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