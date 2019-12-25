Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"

Военные получат носители в рамках контракта на серийную поставку.

Минобороны России заказало четыре ракеты "Ангара". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли. По данным экспертов. договор подписан с предприятием "Роскосмоса" Центром Хруничева. В рамках первого контракта компания создаст для заказчика четыре серийных носителя.

Специалист отметил, что российские военные получат модификацию ракеты "Ангара-А5". До этого "Роскосмос" и Минобороны проведут испытательный пуск ракеты. Он намечен на 2020 год. Данную информацию в апреле текущего года подтвердил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Новый пуск для "Ангары" станет вторым по счету. "Ангара-А5" отправится на геостанционную орбиту с разгонным блоком "Бриз-М".

Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание "Ангары".