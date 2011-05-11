Директор "Ангары" подтвердил, что Ан-24 проходил техобслуживание перед вылетом

Сергей Саламатов рассказал о работе компании по выплатам семьям жертв авиакрушения.

Перед каждым рейсом самолеты проходят техническое обслуживание, и Ан-24, который впоследствии упал около Тынды, не был исключением из правил. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал директор авиакомпании "Ангара" Сергей Саламатов. Эксперт уточнил, что все пассажиры были застрахованы. В компании, скорее всего, будут готовы пойти на дополнительные траты для того, чтобы помочь родственникам погибших людей и предоставить им выплаты. Глава компании уточнил, что после любого авиационного события формируется группа, которая занимается расследованием произошедшего.

Каждое воздушное судно проходит техническое обслуживание перед полетом. Здесь проблем нет. В этом случае работает комиссия Международного авиационного комитета, соответственно, только они вправе давать информацию, что и как. Сергей Саламатов, глава "Ангары"

Губернатор Амурской области Василий Орлов утром 25 июля вылетел на место крушения самолета Ан-24, где погибли 48 человек. Вместе с ним в рабочую поездку направилась правительственная комиссия под управлением российского министра по транспорту Андрея Никитина. Специалисты изучат обстановку, а затем примут решение о дальнейшей работе. Также в память о жертвах авиакрушения в городе Тында появился стихийный мемориал.

РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье.

Фото: Telegram-канал мэра Тынды, Telegram / Василий Орлов