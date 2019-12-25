РЖД сообщила о гибели пяти сотрудников при крушении самолета в Приамурье

Компания окажет материальную поддержку семьям погибших в авиакрушении.

Пятеро работников РЖД (Российских железных дорог) оказались среди погибших в крушении самолета Ан-24 под Тындой. Соответствующее заявление журналистам сказали сотрудники пресс-службы компании. В служебную командировку этим бортом направлялись заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Сун-Цо-Жен Николай Андреевич, главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" из города хабаровска Лапшов Дмитрий Валерьевич. Дополнительно в отпуск с семьей летел ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Шиян Сергей Николаевич. Из отпуска в Тынду возвращались супруги-медики ЧУЗ "РЖД-Медицина": Найденова Галина Ивановна и Найденов Алексей Степанович.

Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь. пресс-служба РЖД

Напомним, что 24 июля в 07:05 утра по московскому времени при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позже удалось установить, что борт потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта места посадки. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24.

Фото: Piter.tv