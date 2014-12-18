Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24

По последним данным от СМИ и экстренных ведомств, в авикрушении нет выживших.

Вице-премьер, полпред российского президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев заявил, что будет проведено тщательное расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Чиновник заметил, что семьи погибших получат необходимую поддержку. В пресс-службе аппарата вице-премьера выразили соболезнования близким тех, кто стал жертвой авиакрушения.

Крушение пассажирского самолета в Амурской области — большая трагедия. Глубоко соболезную родственникам и близким погибших. Мужества и сил всем, чьи родные оказались на борту. Будет проведено тщательное расследование причин произошедшего. Семьи погибших получат необходимую помощь. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Напомним, что утром 24 июля стало известно о том, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не вышел на связь с диспетчерами. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, находилось 43 пассажира, включая пятерых несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа. Следственный комитет и Прокуратура заметили, что борт пропал, уйдя на второй круг при посадке. Позже в местном центре пожарной безопасности и гражданской защиты указали СМИ, что обломки самолета найдены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с диспетчерами. На текущий момент ведется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем за собой смерть людей. Дополнительно МАК (Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию трагедии. Согласно предварительным данным от экстренных служб, никто в крушении не выжил. В оперативных мероприятиях от ГУ МЧС задействованы свыше 50 специалистов и 10 единиц техники. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование Москве в связи с крушением самолета авиакомпании "Ангара".

С чувством глубокой скорби восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Ангара", направлявшегося из Благовещенска в Тынду. От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Учебный самолет упал возле жилого дома в Татарстане.

Фото: ГУ МЧС России