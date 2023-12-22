Пуск состоялся на платформе в Желтом море недалеко от города Хайян.

Центр запусков космодрома Тайюань провел запуск китайской ракеты-носителя Gravity-1. Об этом сообщает издание "Китайская космонавтика".

Вывод трех спутников Yunyao-1 состоялся утром 11 января. Пуск состоялся на платформе в Желтом море недалеко от города Хайян. Отмечается, что Китай запустил космические аппараты номер 18, 19 и 20 группировки Yunyao, которую планируется расширить до 90 спутников. Эти аппараты предназначены для наблюдения за погодой и изменениями в атмосфере Земли.

Ранее мы сообщали, что ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура.

Видео: reuters.com