Верблюд провалился в колодец на космодроме "Байконур"

Животному помогли выбраться на землю.

На территории одной из технических площадок российского космодрома "Байконур" оказался верблюд. Животное провалилось в колодец. Для спасения парнокопытного пришлось вызывать представителей экстренного ведомства страны. Специалисты ГУ МЧС опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой они зафиксировали помощь, оказанную пострадавшему. В кадре понятно, что верблюд пытался выбраться из ледяной ловушки самостоятельно, однако он крепко застрял в яме. Спасатели вытащили бедолагу с помощью пожарных рукавов.

После благополучного спасения, верблюд, немного отдохнув и набравшись сил, гордо продолжил свой путь. пресс-служба ГУ МЧС России

Теплая погода задержится в Ленобласти до конца выходных.

Фото и видео: ГУ МЧС России