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Теплая погода задержится в Ленобласти до конца выходных
Сегодня, 13:54
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Теплая погода задержится в Ленобласти до конца выходных

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Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса. 

В Ленобласти 3 февраля обещают небольшой снег и тепло. Небо затянет облаками, в некоторых районах пройдет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха опустится до -4...-9 градусов, на востоке до -14 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса. 

В темное время суток подует ветер со скоростью 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 8-13 м/с. 

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня слабо повышаться.

Ранее мы писали, что на Моховой закрыли подпольное казино.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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