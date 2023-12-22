Теплая погода задержится в Ленобласти до конца выходных

Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса.

В Ленобласти 3 февраля обещают небольшой снег и тепло. Небо затянет облаками, в некоторых районах пройдет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха опустится до -4...-9 градусов, на востоке до -14 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса.

В темное время суток подует ветер со скоростью 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 8-13 м/с.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня слабо повышаться.

Ранее мы писали, что на Моховой закрыли подпольное казино.

Фото: Piter.tv