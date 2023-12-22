На Моховой закрыли подпольное казино

Попасть туда могли только избранные.

В центре Петербурга силовики закрыли подпольный покерный клуб. Казино находилось в одной из квартир дома № 44 по Моховой улице. Попасть туда могли только избранные. Проверенные люди получали приглашения в специальном чате в одном из мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли деятельность игорного заведения. Во время рейда в казино находилось 15 любителей азартных игр, администратор и крупье. В ходе обыска силовики изъяли три покерных стола, игральные карты и фишки, более ста тысяч рублей наличными и мобильные телефоны.

Правоохранители завели уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личность владельца клуба.

Ранее мы писали, что в Петербурге у контрабандистов изъяли более 641 кг кокаина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти