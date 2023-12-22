В Петербурге у контрабандистов изъяли более 641 кг кокаина

По данным ФСБ, поставка наркотика осуществлялась с целью дальнейшего сбыта на территории России крупным оптом.

Сотрудники ФСБ в Петербурге пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в РФ, у контрабандистов изъяли более 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

По данным ФСБ, поставка наркотика осуществлялась с целью дальнейшего сбыта на территории России крупным оптом. Подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Ранее в Петербурге в контейнере с кофе нашли партию кокаина на 13 млрд рублей.

Видео: ФСБ