Япония запустила лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

Из-за погодных условий запуск переносили два раза.

Япония запустила ракету-носитель H2A с лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM. Об этом сообщили в Японском аэрокосмическом агентстве JAXA.

Запуск был произведен с космодрома Танэгасима. Его планировали совершить 26 августа, но из-за погодных условий дату приходилось менять два раза. Ожидается, что через 3-4 месяца после запуска лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности.

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Видео: Telegram / РИА Новости