Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

Запуск ракеты-носителя признан успешным.

Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте и YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Специалисты пояснили, что в целях запуска данной космической миссии применялась ракета-носитель, используемая для полярных спутников PSLV в конфигурации XL. Объект дополнительно был оснащен шестью навесными двигателями.

Напомним, что конфигурация XL была впервые использована для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор ракета-носитель применялась в нескольких важных миссиях, включая проект марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013 года. В последний раз PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, когда на околоземную орбиту требовалось вывести спутник EOS-06 и восемь наноспутников. Стоит уточнить, что станция Aditya-L1 является первой в Индии космической миссией типа обсерватории для наблюдения за Солнцем.

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Фото и видео: YouTube / ISRO Official