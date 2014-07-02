Моди поблагодарил лидеров БРИКС за поздравления с успешной посадкой модуля на Луну

Нарендра Моди считает, что речь идет об успехе всего человечества, а не отдельной страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил лидеров стран БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) за поздравления в связи с успешной посадкой на Луну национального модуля миссии "Чандраян-3". Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политик выразил благодарность индийским специалистам и ученым, которые работают над космическим проектом.

Со вчерашнего дня я нахожусь здесь и получил очень много поздравлений. На самом деле они приходят со всего мира. Этот успех не стоит рассматривать как успех одной отдельной страны, это успех всего человечества. Я хочу поблагодарить всех. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Моди: включение новых членов в БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда