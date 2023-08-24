Моди: включение новых членов в БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации

Премьер Индии оценил итоговую декларацию саммита в Йоханнесбурге.

Включение новых стран-членов в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) послужит дальнейшему укреплению организации и придаст новую динамику этому объединению. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Индия всегда полностью поддерживала расширения БРИКС. Индия всегда полагала, что включение новых членов в состав БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации и придаст ему новую динамику. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда