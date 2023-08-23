Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Премьер-министр Индии принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Индия стала первой страной в мире, которая успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны. Прямая трансляция посадки на естественный спутник Земли велась на официальном сайте Индийской организации космических исследований в социальных сетях. Известно, что автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космическое пространство еще 14 июля, устройство вышло на лунную орбиту 5 августа. Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, после чего орбита должна уменьшиться до 100 километров от естественного спутника нашей планеты.

Напомним, что спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты. При этом полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит ученым получить прорывные знания об элементном составе поверхности Луны. Техника обладает рентгеновским спектрометром альфа-частиц, а также спектроскоплм с лазерным наведением.

Моди предложил лидерам БРИКС расширить сотрудничество в области космоса.

Фото и видео: YouTube / ISRO Official