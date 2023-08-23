Он отметил, что Индия уже работает над создание группировки спутников.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил лидерам БРИКС расширить сотрудничество в области космоса. Об этом он заявил в ходе саммита лидеров организации.

По его словам, для расширения тесного сотрудничества стоит рассмотреть несколько предложений. Одним из них является сотрудничество в области космоса. Моди отметил, что Индия уже работает над создание группировки спутников.

Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса в таких областях, как космические исследования и мониторинг погоды на благо всего мира. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Ранее мы сообщали, что Индия поддержала расширение БРИКС.

Видео: YouTube / Комсомольская правда