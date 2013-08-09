Индия поддержала расширение БРИКС

Нарендра Моди оценил возможности стран "пятерки".

Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС и призывает участников мероприятия работать на международных площадках, включая ООН. Соответствующее заявлениепремьер-министр Индии Нарендра Моди. сделал в ходе выступления на заседании лидеров объединения, организованного в расширенном формате в городе Йоханнесбурге. Политик напомнил коллегам о том, что в ходе своего председательства в объединении Индия определяли БРИКС в качестве группы, способной выработать гибкие, инклюзивные и коллективные решения.

Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее. Вместе со всеми партнерами по БРИКС мы продолжим активно способствовать приданию этому новому определению смысла. Нарендра Моди, премтер-министр Индии

Моди заявил, что в Индии нет места для дискриминации религиозных меньшинств.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда