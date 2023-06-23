Моди заявил, что в Индии нет места для дискриминации религиозных меньшинств

Премьер-министр Индии рассказал ситуации в стране к притеснением граждан.

На территории Индии нет места для дискриминации по кастовому или религиозному признаку. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на совместной пресс-конференции с американским лидером в Вашингтоне сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Чиновник прокомментировал вопрос СМИ по итогам двусторонних переговоров с коллегой в Белом доме. СМИ хотели узнать у иностранного гостя о том, обсуждали ли политики обвинения Запада в адрес Нью-Дели по вопросу дискриминации религиозных меньшинств в стране.

Как сказал президент Байден, демократия заложена в ДНК, в душе Индии и США. Мы живем этим и это прописано в нашей конституции. Преимущества, предоставляемые правительством Индии, доступны для всех ее граждан. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Нарендра Моди добавил, что в Индии не возникает вопроса о дискриминации по признаку касты, вероисповедания, пола или религии.

Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии.

Фото и видео: Белый дом