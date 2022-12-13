Байден хочет обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии

Джейк Салливан рассказал о планах главы США на саммите G7.

Американский президент Джо Байден рассчитывает обсудить украинский кризис на полях саммита "Большой семерки"(G7), организованного в японского города Хиросима, с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом рассказал на регулярном брифинге с журналистами советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что Киев станет одной из темой разговоров, но не единственной между государствами. Эксперт добавил, что также ожидаются такие темы как инвестиции, многостороннее сотрудничество, проблемы задолженности.

Он будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую могут сыграть обе страны в поддержке самых базовых и фундаментальных элементов при любом исходе - это суверенитет и территориальная целостность. Они являются непреложными по Уставу ООН... Джейк Салливан, советник Байдена

Далее на уточняющий вопрос от корреспондента о том, намерен ли Джо Байден "оказать давление" на Моди и Лулу да Силву, чтобы они "изменили подход к России и Китаю", Джейк Салливан счел, что давление - не правильное слово.

В Белом доме заявили, что США не организовывали поездку Зеленского на саммит G7.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News