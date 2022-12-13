В Белом доме заявили, что США не организовывали поездку Зеленского на саммит G7

Джейк Салливан оценил сведения о приезде главы Украины в Японию.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не является организатором поездки украинского лидера Владимира Зеленского на проходящий в Японии саммит "Большой семерки" (G7). Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на полях мероприятия, организованного в японском городе Хиросисма.

Что касается того, как он добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда. Джейк Салливан, советник Байдена

Джейк Салливан добавил, что Джо Байден "с нетерпением ждет" возможности лично пообщаться со своим коллегой из Киева. Однако сотрудник Белого дома подчеркнул, что официального объявления о запланированной встрече Владимира Зеленского с главой американской администрации у него на текущий момент нет.

Страны G7 изложат общий подход к касающимся Китая вопросам.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News