Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура

"Роскосмос" транслировал процесс запуска ракеты-носителя.

Российская ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 стартовала с территории космодрома "Байконур". Специалисты государственной корпорации "Роскосмос" уточнили, что через 9 минут 22 секунды после пуска разгонный блок со спутником отделилась от третьей ступени ракеты. После этого должны прошли три включения двигателя "Фрегата". Аппарат через 4 часа 44 минуты после старта выведет спутник на высокоэллиптическую орбиту.

Напомним, что "Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года. Устройство принято в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два аналогичных путника должны появиться в системе к 2031 году. Власти страны определили, что к 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП".

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Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос