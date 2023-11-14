Эксперимент проводится в Институте медико-биологических проблем РАН.

В Москве начался эксперимент по изоляции "космонавтов" для имитации полета на Луну. Об этом сообщает "РИА Новости".

Эксперимент проводится в Институте медико-биологических проблем РАН. Экипаж из шести человек будет в течение года находится в "полете", которая также называется экспериментальной установкой. По сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток "доберётся" до орбиты Луны, где "пристыкуется" к орбитальной станции. Через месяц к ним должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения.

Также сообщается, что согласно плану эксперимента участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны.

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Видео: Telegram / РИА