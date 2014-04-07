"Роскосмос" передаст музею космонавтики летавший в космос аппарат

Новый экспонат установят на входе в культурное учреждение рядом со спускаемым аппаратом, на котором космос покорял Юрий Гагарин.

"Роскосмос" намерен передать музею космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко в Северной столице побывавший в космосе спускаемый аппарат. Об этом заявил заместитель гендиректора по организации деятельности филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов.

Новый экспонат установят на входе в культурное учреждение рядом со спускаемым аппаратом, на котором космос покорял Юрий Гагарин. Аппарат не собираются перекрашивать и оставят его обгоревшим, чтобы подчеркнуть его аутентичность.

Руководитель отметил, что предыдущий аппарат передали в музей с небольшим условием: основные стены, двигатель и мягкую посадку закрыли крышкой. При этом новое устройство можно будет рассмотреть полностью и внутри, так как все отверстия будут открыты.

Ранее мы сообщили о том, что в Историческом музее пройдёт выставка коллекции из Петергофа.

Фото: "Роскосмос"