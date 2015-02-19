  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Историческом музее пройдёт выставка коллекции из Петергофа
Сегодня, 14:42
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Историческом музее пройдёт выставка коллекции из Петергофа

0 0

Экспозиция будет доступна для посещения 18 октября.

Государственный исторический музей (ГИМ) открыл продажу билетов на выставку "Петергоф. Сокровища российской императрицы". Экспозиция будет доступна для посещения 18 октября. Об этом сообщил директор музея Алексей Левыкин.

По словам Левыкина, на выставке можно будет увидеть не только экспонаты из Петергофа, но и небольшую часть экспозиции самого Исторического музея.

Добавим, что выставку посвятят императрице Александре Федоровне. Это прусская принцесса, которая заключила брак с императором Николая I.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация Театра имени Леновета завершилась на полгода раньше сроков.

Фото: Pxhere

Теги: выставка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии