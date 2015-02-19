В Историческом музее пройдёт выставка коллекции из Петергофа

Экспозиция будет доступна для посещения 18 октября.

Государственный исторический музей (ГИМ) открыл продажу билетов на выставку "Петергоф. Сокровища российской императрицы". Экспозиция будет доступна для посещения 18 октября. Об этом сообщил директор музея Алексей Левыкин.



По словам Левыкина, на выставке можно будет увидеть не только экспонаты из Петергофа, но и небольшую часть экспозиции самого Исторического музея.



Добавим, что выставку посвятят императрице Александре Федоровне. Это прусская принцесса, которая заключила брак с императором Николая I.

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