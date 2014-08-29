Реставрация Театра имени Леновета завершилась на полгода раньше сроков

В 2023 году культурному учреждению исполнилось 90 лет.

В государственном Театре имени Ленсовета на Владимирском проспекте завершилась реставрация. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

В 2023 году культурному учреждению исполнилось 90 лет. Реставрация фасадов и интерьеров здания начались в октябре 2022 года, а завершить их планировали только к маю 2024-го. Таким образом, благодаря подрядчику, ремонт завершили на погода раньше.

Добавим, что здание Театра имени Ленсовета было построено в 1828 году по заказу семьи Корсаковых. Он входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Ранее мы сообщили о том, что проекции Петропавловской крепости украсят фасады Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга