Проекции Петропавловской крепости украсят фасады Петербурга

Композиции посвятят всемирному Дню архитектуры.

Вечером во вторник, 2 октября, фасады зданий в центре Северной столицы украсят тематические светопроекции, посвящённые всемирному Дню архитектуры. Об этом рассказал вице-губернатор города Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Световые композиции с изображениями элементов архитектуры и деталями чертежей Петропавловской крепости появятся на доме № 26-28 по Каменноостровскому проспекту и на фасаде дома № 70 на Большом проспекте Васильевского острова.

Как подчеркнул Линченко, День архитектуры символизирует дань уважения к труду архитекторов, подчёркивает ответственность и творческие навыки представителей этой профессии.

Ранее мы сообщили о том, что КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик школы, ЖК и церкви.

Фото: пресс-служба КГА