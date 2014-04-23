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Проекции Петропавловской крепости украсят фасады Петербурга
Сегодня, 12:42
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Проекции Петропавловской крепости украсят фасады Петербурга

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Композиции посвятят всемирному Дню архитектуры.

Вечером во вторник, 2 октября, фасады зданий в центре Северной столицы  украсят тематические светопроекции, посвящённые всемирному Дню архитектуры. Об этом рассказал вице-губернатор города Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Световые композиции с изображениями элементов архитектуры и деталями чертежей Петропавловской крепости появятся на доме № 26-28 по Каменноостровскому проспекту и на фасаде дома № 70 на Большом проспекте Васильевского острова.

Как подчеркнул Линченко, День архитектуры символизирует дань уважения к труду архитекторов, подчёркивает ответственность и творческие навыки представителей этой профессии.

Ранее мы сообщили о том, что КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик школы, ЖК и церкви.

Фото: пресс-служба КГА

Теги: санкт-петербург, световые проекции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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