КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик школы, ЖК и церкви

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик четырех объектов в Петербурге. О том, какими будут детский сад, ЖК, церковь и автосалон, рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание дошкольного образовательного учреждения на 120 мест на Дунайском проспекте, участок 1, в Московском районе.



В трехэтажном здании предусмотрены, в том числе, бассейн, медицинский блок и помещения охраны, зал физкультурных и музыкальных занятий, кружковые.



Многоквартирный жилой дом на Кубинской улице в Московском районе.



Жилой комплекс представляет многосекционные жилые дома п-образной и г-образной формы. На участках вдоль и со стороны Кубинской улицы предусмотрены парковочные места для автомобилей. Проектом предусмотрены две встроено-пристроенные дошкольные образовательные организации на 130 мест каждое и помещения кабинета врача общей практики на 260 посетителей.





Комплекс зданий и сооружений религиозного и благотворительного назначения на улице Юты Бондаровской, участок 4, в Петродворцовом районе.



Проект выполнен по заказу Православной местной религиозной организации Приход храма святого мученика Иоанна Воина города Петергофа. Проектом предусматривается строительство Храма и административно-бытового здания.

Магазин в Невском районе на станции Нева, участок 7.



Функциональное назначение объекта проектирования – здание автосалона. В составе здания предусмотрены парковка, зал продаж автомобилей, технические помещения, блоки санитарно-гигиенических помещений.

Ранее КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик зданий в трёх районах Петербурга.

Фото: КГА