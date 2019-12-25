КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик зданий в трёх районах Петербурга

КГА Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик четырёх объектов в трёх районах города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Невском районе согласовали облик реконструкции здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж метростроя".

В Московском районе определились с видом учреждения среднего общего образования на 550 мест (8-11 классы) по адресу Пулковское, щоссе д. 103, литера Р, уч. 67.

В Красногвардейском районе согласовали внешний вид реконструкции общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей № 533 в части пристройки учебного корпуса на Новочеркасском проспекте . Также специалисты определили облик главного корпуса автотранспортного предприятия с подземной автостоянкой на Хасанской улице, участок 54.

Фото: КГА