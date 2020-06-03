Госкорпорация создаст самые мощные жидкостные двигатели в мире Д-171МВ.

"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года. Об этом рассказали представители пресс-службы государственной корпорации. Аппараты необходимы экспертам для запуска новой ракеты носителя среднего класса "Союз-5".

Известно, что "Роскосмос" заказал самые мощные в мире жидкостные двигатели Д-171МВ. Договор заключен с компанией "Протон-ПМ". В свою очередь фирма делегировала обязанности НПО "Энергомаш". Там создадут литые заготовки для двигателей из стальных и титановых сплавов.

В рамках опытно-конструкторской работы до ноября 2021 года "Протон-ПМ" обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трёх двигателей пресс-служба "Роскосмоса"

Специалисты отметили, что еще одно соглашение рассчитано на период 2022-2026 годов. Оно предполагает изготовление 17 двигателей. Позже ими оснастят первую ступень ракеты "Союз-5". Первый запуск носителя произойдет в 2023 году с космодрома "Байконур".

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ